Elektrikli otomobil fiyatları düşüyor
Almanya'da elektrikli otomobil fiyatları devlet teşvikinin kaldırılmasından bu yana düşüşe geçti.
Önce Citroen fiyatlarını düşürdü, ardından Dacia taban fiyatını neredeyse yarıya indirdi. Kısa bir süre sonra VW, çeşitli ID modellerinin liste fiyatlarını 4760 ila 7735 euro arasında düşürdü. Çinli üretici BYD de liste fiyatlarını yüzde 15'e varan oranlarda düşürerek karşılık verdi. Tesla da fiyat indirimine gitti. FRANKFURT
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