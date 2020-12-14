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Ekonomi Elektrikli ısıtıcılara ilgi arttı
Ekonomi

Elektrikli ısıtıcılara ilgi arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:54:03 -
Elektrikli ısıtıcılara ilgi arttı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un verilerine göre, "elektrikli ısıtıcı" kelimesiyle yapılan aramaların oranı geçen yılın kasım ayına göre yüzde 36,2 arttı.

sahibinden.com açıklamasına göre, sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden başlamasıyla birlikte evde daha çok vakit geçiren tüketiciler, balkon ve bahçelerini değerlendirmek için elektrikli ısıtıcıları araştırmaya başladı.

Aylık 62,7 milyon kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com'un verilerine göre, "elektrikli ısıtıcı" kelimesiyle yapılan aramaların oranı geçen yılın kasım ayına göre yüzde 36,2 arttı. Bu süreç içerisinde ürünlerin favorilere ekleme oranı ise yüzde 144 artış gösterdi. Türkiye genelindeki kurumsal mağazaların, farklı ürün özellikli ve fiyat seçenekli ilanlarını yayınlayan sahibinden.com'un kasım ayı verilerine geçen yılın aynı dönemine göre elektrikli ısıtıcı ilanları yüzde 104 artarken; satışa sunulan ürünlerin ortalama fiyat aralığı 250 TL olarak gerçekleşti.

sahibinden.com, elektrikli ısıtıcı seçerken şunlara dikkat edilmesini öneriyor:

"Satın alacağınız ısıtıcının tasarruf oranının yüksek olmasına dikkat edin. Elektrikli ısıtıcı alacağınız firmanın geniş servis ağı olmasına önem verin. Balkon ve bahçelerde kullanım için Infrared ısıtıcıları tercih edin. Devrilme emniyeti olan ısıtıcıları tercih etmeniz güvenliğiniz açısından önemli. Çocukların bulunduğu ortamlarda güvenlik açısından özellikle dikkat edilmeli. Termostatlı ısıtıcılar seçmeniz ortama ayarladığınız ısıya gelince otomatik olarak kapanmasını ve gereksiz enerji tüketimini önleyerek bütçenize destek sağlar."

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