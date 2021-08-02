İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Bursa, Ankara, Adana, Mersin’de elektrik kesintileri yaşanıyor. Yaşanan bu kesintiler sosyal medyada gündeme yerleşti. Vatandaşlar kesintilerin ne zaman düzeleceğinin yanı sıra bu olayın neden yaşandığını araştırmaya başladı. Peki, elektrikler niye kesildi?

Elektrikler niye kesildi? Elektriklerin kesilme sebebi

Boğaziçi Elektrik konu hakkında bir açıklama yaptı. yapılan açıklamada, "Hizmet bölgemizdeki belirli alanlarda iletim sisteminden kaynaklı enerji kesintileri yaşanmaktadır. Dağıtım şirketimizin sorumluluk alanı dışında gelişen bu kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumlarca gerekli çalışmalar yapılmaktadır" denildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ise sosyal medya hesabından, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" paylaşımını yaptı.

Bir diğer açıklama ise Gediz Elektrik'ten geldi. Yapılan açıklamada, "Hizmet bölgemizi de kapsayan ulusal elektrik şebekesi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. En kısa sürede elektrik verilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup zaman konusunda ilave bilgilendirme yapacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.