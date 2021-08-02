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Yaşam Elektrik kesintilerinin nedeni ne?
Yaşam

Elektrik kesintilerinin nedeni ne?

Elektrik kesintileri neden oldu? Başta İstanbul, İzmir, Aydın ve Muğla’da elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintilere ilişkin bilgi almak isteyenler ise elektrik dağıtım şirketine ulaşamıyor. Vatandaşlar bu kesintilerin ne zaman sona ereceğini, neden elektrik kesintisi yaşandığını merak ediyor. Peki, neden elektrik kesintisi yaşandı?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 11:11:00 -
Elektrik kesintilerinin nedeni ne?

Türkiye’nin pek çok noktasında elektrik kesintisi sorunu yaşanıyor. Elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceği kadar peş peşe yaşanan kesintilerin sebebi de merak ediliyor. Peki, elektrikler niye kesildi?

Elektrik kesintilerinin nedeni ne?

İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla gibi yurdun pek çok noktasında elektrik kesintileri yaşanıyor. Sosyal medyada elektrik kesintileri en çok konuşulanlar arasına girdi. Kesintilerin kimi arıza kaynaklı kimi ise planlı. Planlı kesintiler daha önce vatandaşlara SMS olarak bildirilmiş durumda.

Yetkililer İstanbul’daki mevcut kesintilerin; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu yaşandığını ve 12.00’ye kadar kesintilerin sona ereceğini ifade etti.

İzmir’de ise kesintilerin büyük bölümünün 17.00’de sona ermesi bekleniyor.

Elektrik arıza nerede var? Elektrik kesintisi ne kadar sürer?
Elektrik arıza nerede var? Elektrik kesintisi ne kadar sürer?

Yaşam

Elektrik arıza nerede var? Elektrik kesintisi ne kadar sürer?

 

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