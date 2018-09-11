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Elektrik kazaları yaşamamak için...

Evinizde elektrik nedeniyle meydana gelebilecek kazaları, alacağınız tedbirlerle önleyebilirsiniz.

11 Eylül 2018 Salı 19:45
Elektrik kazaları yaşamamak için...

Elektrik kazalarını önlemek için alabileceğiniz en basit tedbir, kontroldür. Prizleri, elektrik kablolarını ve kablo klipslerini sık sık kontrol ederek, olası elektrik kaçaklarını önceden fark edebilirsiniz.

Elektrikli aletler ve kablo kontrolü

Kullandığınız elektrikli aletlerin kablolarının sağlamlığından emin olun.

Elektrikli aletlerin kablo ve kordonlarının sıkı bir şekilde sarılmaması gerekir. Elektrikli aletleri kullanıp, yerine kaldırırken, kablo ve tellerinin sıkışmamasına dikkat edin.

Elektrikli aletlerin kablolarının sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin.

Elektrikli prizler

Şasili / topraklı priz, şasisiz / topraksız prizden daha güvenlidir.

Her odada mümkünse üç priz olmalıdır. Priz sayısının az olması, kabloların ve kordonların aşırı ısınmasına neden olur.

Fişin prize iyice oturduğundan emin olun.

Işık kaynakları

Yangın tehlikesini önlemek için, fazla ısı yaratan ampuller kullanmayın.

Ampul yanıp sönüyorsa veya normal şekilde ışık vermiyorsa, bu bir sorun olduğunun işaretidir. Fark eder etmez, zaman kaybetmeden ampulü değiştirin.

Televizyon fişi, dekoder fişi, dvd fişi, telefonun şarjı gibi, birden çok fişi aynı anda kullanmanız gerekebilir. Ancak çoklu prize çok sayıda fiş takılmamalıdır. Duvar prizinden çıkan kablonun aşırı ısınmasına yol açar.

Saç kurutma makinesi, düzleştirici ve ütü gibi fazla elektrik harcayan aletlerin fişlerini aynı anda çoklu prize takmayın. Fazla elektrik yaktıkları için, fişe aşırı yükleme yapabilir. Aşırı yükleme, bir yangına sebep olabilir.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 19:45
  1. elektrik kazaları
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