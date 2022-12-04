  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elektrik direğinde ölü bulundu
Aktüel

Elektrik direğinde ölü bulundu

Diyarbakır'da bir kişi elektrik direğinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 23:51:00 -
Elektrik direğinde ölü bulundu

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi elektrik direğinde ölü bulundu.

Yenişehir'in Fabrika Mahallesi 788. Sokak'ta elektrik direği üzerinde bir erkek cesedinin asılı olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımı ile elektrik direğinden indirilen cesedin B.A'ya (21) ait olduğu tespit edildi.

B.A'nın elektrik akımına kapılarak öldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.

Ceset otopsi için hastaneye gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23