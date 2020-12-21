Elektrik borcu olanın elektriği kaç ay kesilmeyecek?

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 65 yaş üstü, engelli, şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin evlerinin elektriğinin 3 ay boyunca kesilemeyeceğini açıkladı. EPDK Başkanı Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek."

Açma kapama bedeli ne kadar ?

Açma kapama bedeli, enerji kesme ya da bağlama işlemlerinden yalnızca birinde uygulanan bir hizmet ücretidir. Açma kapama ücreti 2020 yılı itibariyle alçak gerilim mesken ve ticarethane aboneleri için, işlem başına 37,3 TL, orta gerilim sanayi aboneleri için 189,8 TL'dir.