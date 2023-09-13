Eldeki lekeleri silgi gibi silen harika kür: Şaka değil, bunun üstüne tarif yok! Şoke eden sonucu...

Hazırlayacağınız bu kür %100 etkili olmasının yanında cildinizin daha sıkı olmasını da sağlayacak.

Malzemeler

2 yemek kaşığı aleo vera jeli,

2 yemek kaşığı bal,

2 yemek kaşığı arpa unu veya pirinç unu,

1 yemek kaşığı limon suyu,

1 yemek kaşığı deniz tuzu.

Hazırlanması

Temiz bir kabın içerisinde 2 yemek kaşığı aleo vera jeli, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı arpa unu veya pirinç unu, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı deniz tuzunu düzgün ve kalın bir macun hazırlayabilmek için homojen oluncaya kadar karıştırınız.

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Hazırladığınız bu karışımı el ve ayaklarınıza uygulayarak 2 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın. 25 dakika bekletin. Ardından durulamak için suyla yıkayabilirsiniz.