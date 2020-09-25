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Biyografi Elçin Hatun kimdir Uyanış Büyük Selçuklu | Leyla Lydia Tuğutlu nerelidir?
Biyografi

Elçin Hatun kimdir Uyanış Büyük Selçuklu | Leyla Lydia Tuğutlu nerelidir?

Elçin Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Elçin Hatun karekterini kim oynuyor? TRT 1’in iddialı dizilerinden nış Büyük Selçuklu oyuncuları ile reytingleri alt üst etmeye hazırlanıyor. Kılıç Arslan’ın kız kardeşi Elçin Hatun’u Leyla Lydia Tuğutlu oynayacak. Peki Elçin Hatun (Leyla Lydia Tuğutlu) kimdir? Leyla Lydia Tuğutlu nerelidir? Leyla Lydia Tuğutlu kaç yaşında? İşte Leyla Lydia Tuğutlu hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:54:00 - 2020-09-25 16:55:08
Elçin Hatun kimdir Uyanış Büyük Selçuklu | Leyla Lydia Tuğutlu nerelidir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Elçin kimdir? Elçin Hatun, babası Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ı öldürüp ağabeyi Kılıç Arslan’ı rehin tuttuğundan Melikşah’a karşı kin gütmektedir. Babasının intikamını almak ve ağabeyini kurtarma arzusuyla çıktığı bu yolda kalbi ve mantığı arasında kalacaktır. Peki Leyla Lydia Tuğutlu kimdir? İşte Leyla Lydia Tuğutlu hayatı, biyografisi.

Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de doğdu. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, hem Konservatuar hem de piyano dersi aldı. Lise eğtimini Anadolu Lisesinde tamamlayan Leyla Lydia Tuğutlu, mankenlik teklifi geldiğinde İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamlamadan bıraktı.

"Es Es" adlı dizisinde İrem karekterini canlandıran Leyla Lydia Tuğutlu, 2010- 2015 yılları arasında Bloomberg ve HaberTürk TV’de "HT Magazin" isimli programda snuculuk yaptı. ATV’de yayınlanan "Karadayı" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun (Mahir Kara) kardeşlerinden biri olan Songül Kara karakterini oynadı.

Leyla Lydia Tuğutlu, rol aldığı film ve diziler

2016- Tatlı İntikam (Pelin) (TV Dizisi)

2015 - Delibal (Füsun) (Sinema Filmi)

2014 - İçimdeki Ses (Ayşıl) (Sinema Filmi)

2013 - Günce (Aslı) (Sinema Filmi)

2012 - 2014 - Karadayı (Songül Kara) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Kirli Beyaz (Melis) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Es Es (İrem) (TV Dizisi)

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