Elçibey vefatının 24. yılında anılıyor

Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde Azerbaycan’daki bağımsızlık mücadelesinin öncüleri arasında yer alan Elçibey, sadece ülkesinde değil, başta Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasında saygıyla hatırlanıyor. Elçibey, hayatını ülkesinin bağımsızlığına ve Türk dünyasında birliğin sağlanmasına adayan bir lider ve bilge bir kişilik olarak gönüllerde taht kurdu.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad ili Keleki köyünde 24 Haziran 1938’de doğan Elçibey, 1975’te Sovyetler Birliği karşıtı propaganda yapmak suçundan tutuklanıp, 1 yıl 7 ay siyasi tutuklu olarak hapiste kaldı ve taş ocakları gibi ağır işlerde çalıştırıldı.

Ebulfez Elçibey, Azerbaycan’da 1988’de başlayan Sovyetler Birliği karşıtı halk hareketinin önderleri arasında yer aldı. Halk hareketi 1989’da Azerbaycan Halk Cephesi (AHC) adı altında kurumsallaştı ve Elçibey AHC Başkanı oldu. 7 Haziran 1992’de yapılan seçimlere AHC adayı olarak katılan Elçibey, yüzde 60.9 oyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi. Elçibey, Türkiye ile ilişkileri geliştirdi.