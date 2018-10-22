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Elbistan ve Afşin'de doğalgaz mutluluğu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Elbistan ilçelerine doğalgaz verilmesine ilişkin, "Bugün çok eski bir hayalin gerçekleşmesi nedeniyle Allah'a şükrediyoruz." açıklamasında bulundu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:58
Elbistan ve Afşin'de doğalgaz mutluluğu

Ünal, Elbistan ilçesindeki Orhangazi Mahallesi'nde, Afşin ve Elbistan  ilçelerinde 16 bin 500 konuta doğalgaz verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende  konuştu.

Söz konusu ilçelerin doğalgaza kavuşmasının hayalleri olduğuna işaret  eden Ünal, Elbistan'ın hava kirliliğinin tek çözümünün doğalgaz olduğunu  belirtti.

Ünal, "Bugün çok eski bir hayalin gerçekleşmesi nedeniyle Allah'a  şükrediyoruz. AK Parti olarak yaptığımız şeyler için hiçbir zaman "Biz yaptık"  demedik, 'Allah nasip etti.' dedik." ifadesini kullandı.

Sadece Elbistan'a değil aynı zamanda Afşin'e de doğalgaz verilmesinin  mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Ünal, "Aynı zamanda termik santralin ilk  ateşlemesinin fuel oil  ile değil de doğalgazla yapılmasının da çevre açısından  çok önemli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Bu doğalgazın bir öneminin de Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)  için olduğuna dikkati çeken Ünal, "OSB'nin büyük çapta yatırım çekebilmesi iki  şeye bağlıdır. Biri doğalgaz biri de demiryolu. Şimdi inşallah Kapıdere'den  Elbistan'a bir demiryolu fizibilite çalışmasını da yaptırıyoruz. İhracatın  kapısının açılması bakımından son derece bu proje kıymetli." şeklinde konuştu.

Ünal, bir hayalinin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Benim Elbistan ile ilgili en büyük hayalim bir beylik başkenti olarak  Elbistan'ın ortaya çıkmasıdır. İnşallah bunu gerçekleştiriyoruz. Bunun master  planını tamamladık. Dulkadiroğlu beylik başkentinin kurulduğu merkezi bizim  Safranbolu gibi, Beypazarı gibi, Odunpazarı gibi tarihi dokuyu ortaya çıkarmamız  mutlaka gerekiyor. Yeterli mi, tabii ki bunu yapmamız da yeterli değil."

"DÜNYA NASIL CUMHURBAŞKANI OLUNUR ONU DA GÖSTERDİ"

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir makamın dönüştüremediği  ama geldiği bütün makamları değiştirmiş ve dönüştürmüş bir liderdir.  Cumhurbaşkanı Erdoğan her yönüyle örnek alınacak bir lider." diyen Ünal, şöyle  konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, Başbakan oldu, nasıl Başbakan olunur gösterdi.  Cumhurbaşkanı oldu. 'Ben düşündüğünüz Cumhurbaşkanı gibi olmayacağım. Beni millet  seçti ben milletin Cumhurbaşkanı olacağım.' dedi, değil Türkiye'ye dünyaya nasıl  Cumhurbaşkanı olunur, onu da gösterdi. O yüzden önümüzde herkes için örnek bir  şahsiyet var. 'Ben ilçe başkanı oldum, belediye başkanı oldum, milletvekili  oldum, genel başkan yardımcısı oldum.' değil, 'Ben milletin adamı oldum, milletin  hizmetkarı oldum.' demek gerekiyor. Çünkü bu görevleri bize millet veriyor.  Milletle beraberken millet bize ne derse desin başımıza koymamız gerekiyor. Çünkü  söz de karar da milletindir."

Konuşmaların ardından Ünal ve törene katılanlar tarafından doğalgaz  meşalesi yakıldı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 21:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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