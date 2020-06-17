  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elbeyli’de misafirhanenin açılışı yapıldı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde iş adamlarının desteğiyle misafirhanenin açılışı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:24:14 -
Elbeyli’de misafirhanenin açılışı yapıldı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde iş adamlarının desteğiyle misafirhanenin açılışı yapıldı.


GAP Bölge Kalkınma İdaresi Entegre Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında yapılan hayırseverlerin katkılarıyla tefriş edilen misafirhanenin açılışı yapıldı.


Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman projede emeği geçenlere teşekkür ederek ilçemize değer katacak projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Projeye katkı sunan hayırseverlere plaket takdim edildi.


Açılışa, Kaymakam Kadir Duman, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, hayırseverler ve kurum temsilcileri katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı