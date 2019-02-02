Elazığsporlu taraftarlardan coşkulu karşılama





ELAZIĞ (AA) - Yönetimine kayyum atanan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'un taraftarları, transfer engellinin kaldırılmasında kilit rol oynayan Vali Çetin

Oktay Kaldırım ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan'ı havalimanında coşkuyla karşıladı.



İstanbul'dan uçakla kente gelen Kaldırım ve Arslan'ı Elazığ Havalimanı'nda davul zurna eşliğinde karşılayan taraftarlar, "Elazığ sizinle gurur duyuyor", "Büyük Vali" şeklinde tezahüratlar yaparak meşale yaktı.



Ardından kulüp tesislerine geçen Kaldırım ve Arslan, burada yöneticiler, yeni futbolcular ve taraftarlarla bir araya geldi.



Büyük sevinç yaşanan kulüp tesislerinde, transfer yasağının kaldırılmasından dolayı kurban kesildi.



Vali Kaldırım, yaptığı açıklamada, transfer engelinin kaldırılmasında ortaya konulan başarının her şeyden önce Elazığsporlu taraftarlara ait olduğunu belirtti.



Taraftarın iyi günde kötü günde takımlarının arkasında olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, şöyle konuştu:

"Elazığspor'umuz özellikle finansal olarak zor bir süreçten geçiyor. Futbolcularımız ayrılmıştı. Herkesin malumu, transfer tahtası açılmasaydı Elazığspor'u sıkıntılı günler bekliyordu. Dolayısıyla bu kısa sürede doğru adımlar atılarak kaynaklar oluşturuldu. Transfer tahtası açılarak 2 saatte rekor sayıda ve yerinde transferler yapıldı. İnşallah takımımız ligde kalacak, başarılı olacak. Tabi bu başarının gelmesi birlik ve beraberliğin devamına, taraftarın takımına sahip çıkmasına ve bunun yanında kulübü finansal olarak doğru yönetmemize bağlı."

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise kulübün bu sıkıntılı süreçten çıkmasında her kesimden insanın maddi ve manevi destek sunduğunu dile getirdi.

Elazığspor'da sağlanan birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Kritik bir dönemden gerçekten başarıyla çıktık. Bundan sonra önemli olan sportif başarıyla kulübün ligde kalması, bunu sağlamak için kenetlenmemiz lazım. Tekrardan bir kulübün yaşaması için nelere ihtiyacı varsa tüm şehrin hep birlikte bunu tesis etmesi lazım. Kulübün kapanmaması tabii ki ciddi bir kazanım ama ligde kalmak daha büyük bir kazanım." ifadelerini kullandı.

Kayyum başkanı Sebahattin Devecioğlu da kulübün en kısa zamanda eski günlerine dönmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Pazar günü önemli bir maçımız var, bu maça odaklandık. Herkesi bu takıma sahip çıkamaya davet ediyorum." yorumunu yaptı.