0553 313 94 23

Elazığsporlu taraftarlardan coşkulu karşılama

- Elazığsporlu taraftarlar, transfer engellinin kaldırılmasında kilit rol oynayan Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'ı coşkuyla karşıladı- Vali Kaldırım: - "Kısa sürede doğru adımlar atılarak kaynaklar oluşturuldu, transfer tahtası açılarak 2 saatte rekor transferler, yerinde transferler yapıldı"

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:58
Elazığsporlu taraftarlardan coşkulu karşılama


ELAZIĞ (AA) - Yönetimine kayyum atanan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'un taraftarları, transfer engellinin kaldırılmasında kilit rol oynayan Vali Çetin
Oktay Kaldırım ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan'ı havalimanında coşkuyla karşıladı.

İstanbul'dan uçakla kente gelen Kaldırım ve Arslan'ı Elazığ Havalimanı'nda davul zurna eşliğinde karşılayan taraftarlar, "Elazığ sizinle gurur duyuyor", "Büyük Vali" şeklinde tezahüratlar yaparak meşale yaktı.

Ardından kulüp tesislerine geçen Kaldırım ve Arslan, burada yöneticiler, yeni futbolcular ve taraftarlarla bir araya geldi.

Büyük sevinç yaşanan kulüp tesislerinde, transfer yasağının kaldırılmasından dolayı kurban kesildi.

Vali Kaldırım, yaptığı açıklamada, transfer engelinin kaldırılmasında ortaya konulan başarının her şeyden önce Elazığsporlu taraftarlara ait olduğunu belirtti.

Taraftarın iyi günde kötü günde takımlarının arkasında olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, şöyle konuştu:

"Elazığspor'umuz özellikle finansal olarak zor bir süreçten geçiyor. Futbolcularımız ayrılmıştı. Herkesin malumu, transfer tahtası açılmasaydı Elazığspor'u sıkıntılı günler bekliyordu. Dolayısıyla bu kısa sürede doğru adımlar atılarak kaynaklar oluşturuldu. Transfer tahtası açılarak 2 saatte rekor sayıda ve yerinde transferler yapıldı. İnşallah takımımız ligde kalacak, başarılı olacak. Tabi bu başarının gelmesi birlik ve beraberliğin devamına, taraftarın takımına sahip çıkmasına ve bunun yanında kulübü finansal olarak doğru yönetmemize bağlı."

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise kulübün bu sıkıntılı süreçten çıkmasında her kesimden insanın maddi ve manevi destek sunduğunu dile getirdi.

Elazığspor'da sağlanan birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Kritik bir dönemden gerçekten başarıyla çıktık. Bundan sonra önemli olan sportif başarıyla kulübün ligde kalması, bunu sağlamak için kenetlenmemiz lazım. Tekrardan bir kulübün yaşaması için nelere ihtiyacı varsa tüm şehrin hep birlikte bunu tesis etmesi lazım. Kulübün kapanmaması tabii ki ciddi bir kazanım ama ligde kalmak daha büyük bir kazanım." ifadelerini kullandı.

Kayyum başkanı Sebahattin Devecioğlu da kulübün en kısa zamanda eski günlerine dönmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Pazar günü önemli bir maçımız var, bu maça odaklandık. Herkesi bu takıma sahip çıkamaya davet ediyorum." yorumunu yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 15:58
  1. Elazığ
  2. Elazığspor
  3. Transfer yasağı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Efeler Ligi
    1. Voleybol: Efeler Ligi
    2. 2019 TGF Türkiye Golf Turu
    3. "12 ülkede tapu temsilcilikleri..
    4. Oyun fuarında PAC-MAN’e yoğun ilgi
    5. FETÖ'ye büyük darbe! Yurtdışına..
    6. Rüyasında gördüğü adama 7 yıldır gözü..
    7. Maçın ardından
    8. Futbol: TFF 3. Lig
    9. Lübnan'da yeni hükümet ilk..
    10. Kılıçdaroğlu Özhaseki'ye de tazminat..
    11. Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    12. CHP PM toplandı
    13. Elazığsporlu taraftarlardan coşkulu..
    14. Yıldırım'dan Çipras ve Yunanistan..
    15. Müjdat Gezen, Yılmaz Özdil'in tokadını..
    16. Avrupa ülkesi karnelerdeki 'İslam'..
    17. Büyük saygısızlık! Osmanlı mirasını..
    18. Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
    19. Suya gömülen otomobilden kepçeyle..
    20. Futbol: TFF 2. Lig
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi