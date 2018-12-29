Elazığspor'da kayyum süreci

ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'a kayyum heyeti başkanı olarak atanan Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, "En önemli problemimiz Elazığspor'un futbolcu ve teknik heyetini tutmak. Önemli kaynaklara ihtiyaç var. Bu kaynakların en kısa zamanda sağlanması gerekiyor." dedi.

Mahkeme tarafından kayyum heyeti başkanı olarak atanan Devecioğlu, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübe kayyum atanmasıyla ilgili resmi yazının kendilerine yeni ulaştığını belirtti.

Kayyum sürecinde önceliklerinin futbolcuları ve teknik heyeti kulüpte tutmak olduğunu dile getiren Devecioğlu, bunun için Elazığ Valiliği koordinesinde yeni bir kampanya başlatacaklarını dile getirdi.

Ara dönem kampı için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Devecioğlu, "Valilik hazırlık kampı için gerekli görüşmeleri yaptı. Elazığlı iş adamından Antalya'daki oteli için söz alındı. Bunu kısa sürede sonuçlandıracağız." ifade etti.

Devecioğlu, Elazığspor'un son genel kurulunda yönetimsiz kaldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Başvuru üzerine mahkemece kayyum ataması yapıldı. Bizler de Elazığspor'un hukuksuzluk düzeninden kurtulması için çaba göstereceğiz. Biraz ateşin düşürülmesi gerekiyor. Problemleri tespit etmiş durumdayız. En önemli problemimiz Elazığspor'un futbolcu ve teknik heyetini tutmak. Önemli kaynaklara ihtiyaç var. Bu kaynakların en kısa zamanda sağlanması gerekiyor. Bu sezonu hep birlikte kapatacağız inşallah."

En kısa sürede genel kurul şartlarını oluşturmaları gerektiğini, bunun için önlerinde 21 günlük bir sürenin bulunduğunu vurgulayan Devecioğlu, "İkinci yarı 18 Ocak itibarıyla başlıyor. Bize en yakın tarih 19 Ocak görünüyor. İlkinde çoğunluk sağlanamazsa, ikinci de mutlaka yapmamız gerekiyor. Bizim transfer yasağımız var. Önceliğimiz bunu kaldırabilmek." diye konuştu.







