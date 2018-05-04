Elazığspor ve İstanbulspor puanları paylaştı!

Elazığspor - İstanbulspor maçının son dakikalarında geri dönüş yaşandı, mücadele 2-2 sona erdi. Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasındaki mücadele, Elazığ Atatürk Stadı'nda oynandı.



Elazığspor 21. ve 39. dakikalarda Mertan Caner Öztürk'ün attığı gollerle öne geçerken, İstanbulspor'a beraberliği getiren goller, 86. ve 89. dakikalarda Bougouhi ile geldi.



Bu sonucun ardından İstanbulspor 50 puanla 9. sırada, Elazığspor ise hemen altında 10. sırada 48 puanla sezonu noktaladı.