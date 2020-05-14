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Aktüel

Elazığ'da yastık içinde saklanan 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:09:25 -
Elazığ'da yastık içinde saklanan 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir eve düzenlenen operasyonda yastık içine saklanmış 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışma kapsamında kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 Suriye uyruklunun bulunduğu evde narkotik dedektör köpeği "Şimşek" ile arama yaptı.

Köpeğin evdeki bir yastığa tepki vermesi üzerine ekiplerin detaylı incelemesinde yastık içerisinde 1100 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 800 lira ele geçirildi.

Suriye uyruklu A.A, N.A. ve G.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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