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Aktüel Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Aktüel

Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:41:04 -
Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yalnız yaşayan 56 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Geçer Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Habibe İçgilli'den 2 gündür haber alamayan yakınları, evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine durum İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler camdan içeri girdiklerinde kadının yerde hareketsiz halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede İçgilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İçgilli'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.


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