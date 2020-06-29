  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ'da trafik kazası

Elazığ'da otomobilin sulama kuyusunun beton duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 00:48:00 -
Elazığ'da trafik kazası

Elazığ'da otomobilin sulama kuyusunun beton duvarına çarpması sonucunda 6 kişi yaralandı.

Erhan Karabulut yönetimindeki 23 AHH 274 plakalı otomobil, Mollakendi beldesine bağlı İkitepe köyü yakınlarında yol kenarındaki sulama kuyusunun beton duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Karabulut ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı