Elazığ'da trafik kazası
Elazığ'da otomobilin sulama kuyusunun beton duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin sulama kuyusunun beton duvarına çarpması sonucunda 6 kişi yaralandı.
Erhan Karabulut yönetimindeki 23 AHH 274 plakalı otomobil, Mollakendi beldesine bağlı İkitepe köyü yakınlarında yol kenarındaki sulama kuyusunun beton duvarına çarptı.
Kazada, sürücü Karabulut ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.