Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
B.B. idaresindeki 23 AAJ 341 plakalı otomobil, Elazığ-Arıcak kara yolunun Palu ilçesine bağlı Örencik Köyü Kesikköprü mevkisinde karşı yönden gelen E.T. yönetimindeki 23 HL 487 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaşındaki N.T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.