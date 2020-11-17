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Aktüel Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Aktüel

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:47:46 -
Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

B.B. idaresindeki 23 AAJ 341 plakalı otomobil, Elazığ-Arıcak kara yolunun Palu ilçesine bağlı Örencik Köyü Kesikköprü mevkisinde karşı yönden gelen E.T. yönetimindeki 23 HL 487 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaşındaki N.T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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