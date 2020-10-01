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Aktüel Elazığ'da "torbacı" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Elazığ'da "torbacı" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:31:46 -
Elazığ'da "torbacı" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülenlere yönelik narkotik köpeklerin de yer aldığı bir çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 30 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Aramalarda, 24 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 61 uyuşturucu hap ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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