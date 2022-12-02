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Aktüel Elazığ'da silahlı kavga
Aktüel

Elazığ'da silahlı kavga

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 22:35:00 -
Elazığ'da silahlı kavga

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nailbey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bazılarının kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişiler arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada A.D.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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