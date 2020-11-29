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Aktüel Elazığ'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Elazığ'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:09:13 -
Elazığ'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 72 gram metamfetamin ile 57 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemleri tamamlanınca sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarda da 9'u uyuşturucu ticaretinden, 24'ü uyuşturucu kullanmaktan 33 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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