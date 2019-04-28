Elazığ’da okçular kıyasıya yarıştı

Elazığ’da düzenlenen 7. Fetih Kupası ön elemelerinde okçular kıyasıya yarıştı.

Okçular Vakfı tarafından organize edilen 7. Fetih Kupası’nın son elemeleri, Elazığ ev sahipliğinde yapıldı. Fırat Üniversitesi Besyo Kampüsü Atletizm Sahası’nda yapılan elemelere, 24 ilden 420 sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan elemelerde sporcular kıyasıya yarıştı. 7 kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlerin 29 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek olan finale katılmaya hak kazanacağı öğrenildi.

7. Fetih Kupası turnuvasının ön elemelerini yaptıklarını belirten Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz, "Ön elemelerin bir ayağını da Elazığ’da gerçekleştirmeyi düşündük. Daha önceki haftalarda Tokat, Balıkesir, Ankara’da yaptık. Bu hafta da Elazığ’da Fetih Kupası’nın bir ayağı olan ön elemelerini yapıyoruz. 24 ilden 420 sporcu burada yarışıyor. Daha öncede farklı illerde bunu yaparak ata sporumuz okçuluğun yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz. Burada derece alan sporcular 29 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek Fetih Kupası finalinde yarışmaya hak kazanacaklar. Her sene olduğu gibi 7. Fetih Kupası İstanbul’da gerçekleşecek" dedi.

Erzurum’dan 12 sporcu ile katıldıklarını aktaran sporcu Fatih Özbayraktar ise, "Katılım sağladığımız alan ve organizasyon gayet güzel. Elazığ güzel bir organizasyon yapmış. Çok güzel bir ortamda yarışıyoruz" şeklinde konuştu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden gelen sporculardan Mine Kozanoğlu da, "16 sporcu ile geldik. Şu anda müsabakalar devam ediyor. İyi bir sonuç alırız umarım" diye konuştu.