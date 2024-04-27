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Gündem Elazığ’da lisede iğrenç olay! Bu nasıl bir rezalettir böyle
Gündem

Elazığ’da lisede iğrenç olay! Bu nasıl bir rezalettir böyle

Yeniakit Publisher
2024-04-27 11:49:00 -
Elazığ’da lisede iğrenç olay! Bu nasıl bir rezalettir böyle

Elazığ'da bir lisede 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.B. isimli öğretmen, tutuklandı. Öte yandan, iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İ.B.'yi açığa aldı.

Elazığ'da bir lisede 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.B. isimli öğretmen, tutuklandı. Öte yandan, iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İ.B.'yi açığa aldı.

Elazığ'da bir lisede öğretmenlik yapan İ.B.’nin, 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla veliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İ.B.'yi açığa aldı.
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