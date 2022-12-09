Elazığ'da kaza: 7 kişi yaralandı
Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
F.U'nun kullandığı 62 AAF 999 plakalı minibüs, Sürsürü Mahallesi Şehit Coşkun Göl Sokak'ta M.F.F. idaresindeki 23 ACH 243 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.