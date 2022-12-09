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Aktüel Elazığ'da kaza: 7 kişi yaralandı
Aktüel

Elazığ'da kaza: 7 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 20:06:00 -
Elazığ'da kaza: 7 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

F.U'nun kullandığı 62 AAF 999 plakalı minibüs, Sürsürü Mahallesi Şehit Coşkun Göl Sokak'ta M.F.F. idaresindeki 23 ACH 243 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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