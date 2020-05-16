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Elazığ'da jandarma köylerdeki yaşlıların ihtiyaçlarını gideriyor

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:39:42 -
Elazığ'da jandarma köylerdeki yaşlıların ihtiyaçlarını gideriyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan jandarma ekipleri kırsaldaki 65 yaş üstü vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki jandarma ekipleri, kırsalda yaşayanların sosyal destek ödemeleri ile maaşlarını bankadan çekip, ev ev dolaşarak ailelere ulaştırıyor.

İhtiyaçları karşılanan yaşlı ve ihtiyaç sahipleri de jandarma personelinin çalışmalarından büyük memnuniyet duyuyor.

Merkez Kuyulu köyünde oturan 93 yaşındaki Neşat Birkent, maaşını çekip getiren jandarmaya teşekkür etti.

İhtiyaçlarını karşılayan jandarmaya dua eden Birkent, "Devletimizden, Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'dan Allah razı olsun. Mehmetçiğimiz kapımıza kadar getirdi. Allah yokluklarını vermesin." dedi.


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