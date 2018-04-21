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Elazığ'da gülen takım Adanaspor

Elazığ Atatürk Stadı'nda Elazığspor'un konuğu olan Adanaspor, rakibini 3-2 yenerek puanını 43'e yükseltti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:50
Elazığ'da gülen takım Adanaspor

1. Lig'de 32. hafta mücadelesinde Muammer Sürmeli'nin takımı Elazığspor ile Eyüp Arın'ın çalıştırdığı Adanaspor kozlarını paylaştı.

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adanaspor 2-1'lik skorla kazandı. Adanaspor 7. dakikada Bahattin Köse'nin golüyle öne geçerken, 25. dakikada Andreas Tatos, 30'da Ioan Hora, Elazığspor'u üstünlüğe taşıdı. 45. dakikada Yener Arıca skoru dengelerken, 86'da Uche Kalu, konuk takıma zaferi getirdi.

Elazığspor'da Murat Akça, 43'te gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla soyunma odasının yolunu tuttu.

Alınan bu sonucun ardından Elazığspor 47 puanda kalırken, 52 puanlı Altınordu'yu yakalama ihtimali mucizelere kaldı. Adanaspor 43 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Elazığspor deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Adanaspor, İstanbulspor'a konuk olacak

Adanaspor'un 86. dakikada attığı golden sonra Elazığspor tribünlerinde çıkan olaylardan nedeniyle durduruldu. Hakemler ve takımlar sahada kaldı. Olaylar yatışınca maç yeniden devam etti

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:50
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