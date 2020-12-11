  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da deprem konutları için kura çekildi
Aktüel

Elazığ'da deprem konutları için kura çekildi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:12:45 -
Elazığ'da deprem konutları için kura çekildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Yazıkonak beldesinde yapımı tamamlanan 381 konuttan 250'sinin kurası çekildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Yazıkonak beldesinde yapımı tamamlanan 381 konuttan 250'si için Elazığ İl Özel İdaresinde kura çekim töreni düzenlendi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, törende yaptığı konuşmada, depremin ardından yaraların sarılması için devletin, bütün imkanları seferber ettiğini belirterek, "Devletimiz, deprem felaketinden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanlarımızın da katımıyla deprem anından itibaren Elazığ'ımızın, vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için yanlarında oldular." diye konuştu.

Depremzedeler için yapılan tüm konutların hızla tamamlanmaya çalışıldığını aktaran Yırık, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ), hummalı bir çalışmayla Elazığ'ımızda 19 bin 500 konutun yapılması için tüm planlamaları yaparak, ihalelerini gerçekleştirerek inşaatlarına başladı. Devletimiz 19 ayrı lokasyonda depremzedelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışıyor. Bugün 381 konutun kurasını çekeceğiz. Devletimiz, son derece çağdaş, modern ve vatandaşlarımızın mutlulukla, müreffeh bir şekilde yaşayacağı konutları üretti. Allah, devletimize zeval vermesin."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan skandal Türkiye kararı
Dünya

İran'dan skandal Türkiye kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti. İran, Türkiye'nin Tahran büy..
Alişan ölümden döndü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı
Medya

Alişan ölümden döndü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı

Alişan, 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Bu olayı herkesten gizleyen şarkıcı, dün yasal yollara başvurdu. Bug..
Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu
Dünya

Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Pakistan'da hayranlarıyla buluştu.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay