Elazığ’a 20 milyon TL’lik yatırım

Seza Çimento’nun ardından inşaat sektörünün A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarına yanıt veren Kar Group da yatırım rotasını Elazığ’a çevirdi. Kar Group, yapı kimyasalları üretimi yapacak fabrikasını 20 milyon TL’lik yatırımla Elazığ’da hayata geçiriyor. Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Üçüncü, “Elazığ OSB 5. Bölge’de 13 bin 200 m2 alan içinde 3 bin 200 m3 kapalı çalışma ve stoklama alanı olarak tasarlanan fabrikamızda yatırımın sonuna geldik” dedi.