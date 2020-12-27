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Aktüel Elazığ Valisi Yırık depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde incelemelerde bulundu:
Aktüel

Elazığ Valisi Yırık depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde incelemelerde bulundu:

"Şükürler olsun, merkezde ve depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde ciddi bir şekilde can kaybımız, yaralımız yok. Yıkılan binamız yok"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:36:27 -
Elazığ Valisi Yırık depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde incelemelerde bulundu:

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentte meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Şükürler olsun, merkezde ve depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde ciddi bir şekilde can kaybımız, yaralımız yok. Yıkılan binamız yok." dedi.

Vali Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile sabah meydana gelen depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde yürütülen çalışmaları takip etti.

Depremin olduğu dakikadan itibaren bütün ekiplerin yoğun çaba gösterdiklerini belirten Yırık, taramaların yüzde 90 tamamlandığını söyledi.

Ciddi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getiren Yırık, şöyle konuştu:

"Şükürler olsun, merkezde ve depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde ciddi bir şekilde can kaybımız, yaralımız yok. Yıkılan binamız yok. İl genelinde olduğu gibi içinde oturmaktayken hasarlı olup da bu deprem neticesinde maddi ve fiziki zarar gören vatandaşımız söz konusu değil. Sadece deprem anında panikle, heyecanla kaçmak isteyen vatandaşımızın bayılma gibi ortopedik birtakım benzer sıkıntıları söz konusu. Bunları da zaten sağlık kuruluşlarımızda tedavi altına aldık ve tedavileri devam ediyor.

Ağır durumu olan vatandaşımız söz konusu değil."

Bir gazetecinin "Vatandaşların konteyner talebi oldu mu?" şeklindeki sorusu üzerine Vali Yırık, "Kavaktepe köyünde 4 ailenin konteyner taleplerinin olduğu iletildi. Biraz önce bir vatandaşımız hanesinin kalabalık olduğunu, ilave konteyner talebinin olduğunu belirtti. Zaten merkezde 3 mahallede 577 konteynerimiz var. Yine köylerde ihtiyaç halinde şu anda Osmaniye ilinden yola çıktı. Vatandaşlarımıza ihtiyaç halinde teslim edeceğiz." diye konuştu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Kızılay, UMKE ve AFAD ekiplerinin, depremin olduğu andan itibaren sahada hızlı şekilde tarama yaptıklarını belirterek, şu ana kadar herhangi olumsuz bir haberle karşılaşmadıklarını söyledi.

Şerifoğulları, şunları dile getirdi:

"Can kaybı yok. Yıkıntılar söz konusu değil. Sadece korku ve panikle yaralanan 49 vatandaşımızın tedavileri hastanede devam ediyor. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. İnşallah çok kısa bir zamanda hızlı bir şekilde binaların hasar tespiti yapılmak kaydıyla gelen ihbarları değerlendireceğiz."

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