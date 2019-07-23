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Elazığ Belediyespor, Serhan Yılmaz’ı kadrosuna kattı

Elazığ Belediyespor FK, yeni sezon öncesi golcü oyuncu Serhan Yılmaz’la anlaşma sağladı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:31
Elazığ Belediyespor, Serhan Yılmaz’ı kadrosuna kattı

Elazığ Belediyespor FK, yeni sezon öncesi golcü oyuncu Serhan Yılmaz’la anlaşma sağladı.


TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, dış transferde Serhan Yılmaz’la el sıkıştı. Golcü oyuncu ile Gaziantep’te bir araya gelen kulüp müdürü Metehan Kaçar,2 yıllık sözleşme imzalattı.


1995 Gaziantep doğumlu olan Serhan, profesyonelliğe Gaziantepspor’da yükseldi. Daha sonra Bugsaşspor, 24 Erzincanspor, Körfezspor, Darıca Gençlerbirliği, Batman Petrolspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda görev yapan Serhan Yılmaz, son olarak 1461 Trabzon’da oynadı. Geçtiğimiz sezon toplam 32 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen forvet oyuncu, 10 gole imza attı. Başarılı oyuncunun kariyerinde Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de dahil olmak üzere 146 maç ve 81 gol bulunuyor.


Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklama; “Profesyonel futbol takımımız, son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon’da forma giyen forvet Serhan Yılmaz ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoşgeldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:31
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