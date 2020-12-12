Havaların soğumasıyla birlikte özellikle kış aylarında ciltte kuruluk, çatlak sorunların fazlasıyla görülür. Bu sene ise pandeminin etkisiyle milyonlarca kişi ellerini daha fazla yıkar oldu. El yıkamanın dışında dezenfektanlar ve ev temizliğinde kullanılan maddelerde ellere ciddi zararlar vermeye başladı. Uzmanlar özellikle temizlik yapılacağı zaman eldiven kullanılmasını öneriyor. Eller sık sık yıkandıktan sonra ise nemlendirilmesinin şart olduğu vurgulanıyor. Peki, ellerde oluşan çatlarlar nasıl geçer?

El çatlakları nasıl geçer? | Ellerde oluşan kuruluk için ne yapılır?

Ellerinizde oluşan çatlaklar hem görüntüsü hem de sebep olduğu sızlama ile yaşam kalitenizi düşürebilir. Ellerinizi sık sık nemlendirerek bu sorundan kurtulabilirsiniz. Nemlendirmek için kremler kullanabileceğiniz gibi doğal ürünlerden de faydalanabilirsiniz.

Avokado maskesi

Malzemeler:

1 adet avokado

1 çay kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım çay kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı pişmiş yulaf ezmesi (Bir miktar su ila tavada pişirebilirsiniz)

Tüm malzemeyi rondodan geçirin. Ardından maskenin sıcaklığını kontrol edin. Yulaf ezmesi çok sıcaksa canınızı yakabilir. Ardından maskeyi ellerinize sürün ve tek kullanımlık eldivenler giyin. Yaklaşık 15 dakika sonra ellerinizi ılık suyla yıkayın. Artan maskeyi ertesi gün kullanabilirsiniz. Maskeyi bir kavanoza koyun ve buzdolabında muhafaza edin.

Patates maskesi

Malzemeler:

1 adet patates

1 çay kaşığı zeytinyağı

Hem ucuz hem pratik bir tarif arıyorsanız; bu yöntem tam size göre. Patatesin kabuğunu soyun ve haşlayın. Haşladığınız patatesi çatalla ezin içerisine zeytinyağı ya da tatlı badem yağı ekleyip karıştırın. Patates soğuyunca iki elinize de maskeyi sürün. 15 dakika sonra ellerini yıkayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.