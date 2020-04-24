  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ekvador'da bir günde 11 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

2020-04-24 22:24:32 -
Ekvador'da bir günde 11 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı bir günde 11 bin 536 kişi arttı.

Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, gazetecilere açıklamada, test sonuçlarının geç gelmesi nedeniyle daha önce açıklanan 11 bin 536 vakanın eklenmesiyle toplam sayının 22 bin 719'a çıktığını kaydetti.

Test sayısını artırdıklarını vurgulayan Zevallos, salgınla mücadelelerini sürdürdüklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Maria Paula Romo da ülkesinin farklı bölgelerinde binlerce test yapıldığına dikkati çekerek, "Bu, 'salgının ülkemizde çok hızlı arttığı' anlamına gelmez. Test sayımızı hızla arttırıyoruz. Bu, aslında daha faza bilgi sahibi olduğumuz anlamına gelir." diye konuştu.

Romo, hükümetin salgınla mücadele kapsamında, test yapma kapasitesini artırdığını ve söz konusu işlemin özel laboratuvarlara da taşınarak yeni düzenlemelere gidildiğini kaydetti.

Nüfusu 16 milyonu aşan Ekvador'da şimdiye kadar 576 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 22 bin 719 kişide görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı