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Ekuban Trabzonspor’da yeniden doğdu

İngiltere Championship ekibi Leeds United’da kötü bir sezon geçirdikten sonra sezon başında Trabzonspor tarafından kiralanan Caleb Ekuban, ortaya koyduğu performansla bordo-mavili takımda adeta yeniden doğdu.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:52
Ekuban Trabzonspor’da yeniden doğdu

İngiltere Championship ekibi Leeds United’da kötü bir sezon geçirdikten sonra sezon başında Trabzonspor tarafından kiralanan Caleb Ekuban, ortaya koyduğu performansla bordo-mavili takımda adeta yeniden doğdu.


Trabzonspor’un Gana asıllı İtalyan oyuncusu Caleb Ekuban, İtalya’da alt liglerde ortaya koyduğu performansın ardından Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden Partizani Trina takımında 2016-17 sezonunda lig ve kupada attığı 18 golle iyi bir sezon geçirmişti. Ardından İngiltere Championship ekibi Leeds United’a transfer olan Ekuban, forma giydiği 21 resmi müsabakada 2 gol kaydederek kötü bir sezon geçirdi. İngiltere’de beklenen çıkışı gösteremeyen 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında Trabzonspor tarafından kiralandı.



İkinci yarıda Karaman’ın değişmezi oldu


Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega’nın arkasında yedek bekleyen Caleb Ekuban, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın en iyi yedek oyuncularından birisi durumundaydı. Ligin ilk yarısında ilk on birde sahaya çıkmayan Ekuban, oyuna sonradan girdiği bölümlerde ise 3 gol ve 1 asistle oynadı. Ekuban, takımda yaşanan ayrılıklar ve sakatlıklar nedeniyle ligin ikinci yarısında ise bordo-mavili takımın ilk on birdeki değişmez ismi oldu. Nwakaeme ve Rodallega ile iyi bir uyum yakalayan başarılı santrfor, ligin ikinci yarısında 1 gol ve 1 asistle oynadı. Süper Lig’de toplamda 4 gol ve 2 asistle oynayan oyuncu, 8 maçtır suskun olsa da rakip savunmaya zor anlar yaşatması ve etkili bir görüntü çizmesi nedeniyle Ünal Karaman’dan tam not aldı. Ekuban, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 gol kaydetti.



Trabzonspor milli takımın kapısını açtı


Trabzonspor’un forvet oyuncusu Caleb Ekuban, 23 Mart’ta Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gana’nın Kenya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna davet edildi. Başarılı oyuncu Trabzonspor formasını giymesinin ardından ilk kez milli takıma davet aldı.



Trabzonspor’un kadrosuna katmak istediği Ekuban’ın şartları belli


Bordo-mavili kulüp, sezon başında Leeds United kulübünden kiraladığı oyuncunun sözleşme şartlarını da belirlemişti. Trabzonspor 31 Mayıs 2019’a kadar oyuncunun satın alma opsiyon hakkını elinde bulunduruyor. Karadeniz ekibi, İngiliz kulübüne 1 milyon Euro ödemesi halinde oyuncuyu kadrosuna katmış olacak. Görüşmelerini de bu anlaşma çerçevesinde yürüten Trabzonspor yönetimi, opsiyon hakkını kullanması halinde otomatik olarak oyuncuyla 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları içinde anlaşma yapmış olacak ve her bir sezon için 750 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Bordo-mavili kulüp kesin anlaşma sağlaması halinde ise menajerlik ücreti olarak 225 bin Euro ödeyecek.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:52
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