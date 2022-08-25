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Siyaset Ekrem’den İstanbul’a armağan! Otobüste şemsiye dönemi geliyor
Siyaset

Ekrem’den İstanbul’a armağan! Otobüste şemsiye dönemi geliyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara son hediyesi tavandan su alan otobüs oldu!..

Yeniakit Publisher
2022-08-25 15:25:00 -

İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle İETT otobüsünün tavanının su akıtması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olmaya başladı. Yağış ile bazı caddeleri ve dükkanları su bastı.

Öte yandan bir İETT otobüsü de yağış nedeniyle tavanından su aldı. 94Y numaralı Bakırköy-Yeşilpınar hatlı İETT otobüsünün tavanından akan su bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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