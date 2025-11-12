Ekrem’den akıllara durgunluk veren yolsuzluk halkası! Rüşvet parasının izini kaybettirme girişimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun elde ettiği bir kısım suç gelirini kişisel zenginleşmelerinde kullanmak üzere şahsına, şirketlerine, birinci ve ikinci derece akrabalarına veya yakınları üzerine alarak, aklama gayretine girdiği belirtildi.

İddianamede, suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile hareket eden İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın, İmamoğlu İnşaat unvanlı firmanın inşa ettiği konut projesinden şüpheliler Baran Gönül ve Burcu Beyazoğlu'na kaynağı belirsiz para karşılığı konut satışı yaptıkları, konut satan ve satın alan tarafların doğrudan veya dolaylı olarak birbirleri ile illiyet bağının bulunduğu kaydedildi.

Her ne kadar şüpheliler üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeseler de şüphelilerin örgüt üyeleri ile sıkı ilişkileri, yine İmamoğlu İnşaat unvanlı firma ile illiyet bağı olan bir şahsa taşınmaz devri yapılması aşamasında, şirketin banka hesaplarına mali profili uygun olmayan şahıslarca kaynağı belirsiz nakit yatırmalar gerçekleştirildiği, hatta nakit girişlerin izinin kaybettirilmesi amacıyla araya başka banka hesaplarının da sokulduğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, şüpheli Burcu Beyazoğlu'nun İmamoğlu İnşaat unvanlı firmada muhasebeci olarak aktif SGK kaydının bulunduğu, firmaya "Oksijen B Blok 18 numara" işlem açıklamalarıyla 2023-2025 yılları arasında banka transferi şeklinde gönderdiği toplam tutarın 1 milyon 489 bin lira olduğu aktarıldı.

Kalan tutarın 2 milyon 740 bin lirasının şahıs tarafından İmamoğlu İnşaat unvanlı firmanın banka hesaplarına kaynağı belirsiz şekilde nakit olarak yatırıldığı bilgisi verilen iddianamede, yine geriye kalan tutar olan 2 milyon 750 bin liranın kocası Ümit Beyazoğlu'nun banka hesaplarından İmamoğlu İnşaat unvanlı firmanın banka hesaplarına transfer edildiği ifade edildi.

İddianamede, Beyazoğlu'nun eşinin banka hesabından gönderdiği 2 milyon 750 bin lira tutarındaki paranın kaynağına ilişkin olarak yapılan araştırmalarda, paranın kayınpederinin hesabından gönderildiği, kayınpederinin ise emekli maaşının olduğu ve transfer tarihinin öncesi ve sonrasında söz konusu nakit yatırılan paraya kaynak oluşturabilecek herhangi bir araç ve taşınmaz satışı gerçekleştirmediği bilgisi verildi.

Beyazoğlu'nun eşi Ümit Beyazoğlu'nun İBB iştiraki İSTON Beton Şirketi'nde çalışma kaydı bulunduğu aktarılan iddianamede, 2 milyon 750 bin liranın aynı gün içerisinde ve dakikalar öncesinde babadan oğulun hesabına yattığı kaydedildi.

Şüpheli Baran Gönül, Dilek İmamoğlu'ndan nakit 10 milyon lira karşılığında konut satın aldı

İddianamede, bir diğer şüpheli Baran Gönül'ün de 2023-2024 yıllarında İmamoğlu İnşaat firmasında şantiye şefi olarak SGK kaydının olduğu, şahsın firması olan Mb Turkuaz Mimarlık Şirketi'nin İmamoğlu İnşaat ile bankacılık transfer hareketlerinin bulunduğu, 9 milyon 500 liralık nakit para yatırma işlemi gerçekleştirerek İmamoğlu İnşaat'tan Beylikdüzü'ndeki bir taşınmazı satın aldığı belirtildi.

Satın alınan söz konusu taşınmazın finansmanına ilişkin yapılan araştırmalarda, Gönül'ün söz konusu taşınmaz için herhangi bir konut kredisi kullanmadığı ve nakit olarak yatırılan söz konusu parayı kendi banka hesaplarından da çekmediğinin tespit edildiği ifade edilen, söz konusu nakit yatırmaların gerçekleştiği tarihlerin hemen öncesinde söz konusu nakit paralara kaynak oluşturabilecek, şahıs tarafından taşıt veya taşınmaz satışı da gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Geçmişte şüpheli Baran Gönül'ün, Dilek İmamoğlu'ndan nakit 10 milyon lira karşılığında konut satın aldığı aktarılan iddianamede, Gönül'ün yine 2023 yılında İmamoğlu İnşaat'tan bir aracı 81 bin 800 dolara nakit para karşılığında satın aldığı belirtildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan ve yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün bütününde yapılan somut tespitlerle gösterildiği üzere, birçok alanda kamu gücünü kullanarak suç geliri elde etmiş. Elde ettiği bir kısım suç gelirini ise kişisel zenginleşmelerinde kullanmak üzere örgüt lideri, şahsına, şirketlerine, birinci ve ikinci derece akrabalarına veya yakınları üzerine alarak aklama gayretine girmiştir. Bu kapsamda, MASAK ve TMSF tarafından iletilen bilgi/belgeler, fezlekeler ve ifadeler üzerinden gerçekleştirilen analiz ve değerlendirme işlemlerine yönelik tespitler sonucunda, 2016-2025 yılları arasında örgüt elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu ve özel vasfa haiz üye örgüt üyesi Tuncay Yılmaz'ın birçok kez rüşvet suçu kapsamında elde ettikleri suç gelirlerini aklama eylemini, iştirak halinde işledikleri anlaşılmıştır."