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Gündem Ekrem yalanın da suyunu çıkardı
Gündem

Ekrem yalanın da suyunu çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 10:55:00 -
Ekrem yalanın da suyunu çıkardı

Yerel seçim sürecinde katıldığı televizyon programlarında ‘Musluktan su içiliyor ben de evimde musluk suyu içiyorum’ diyen CHP’li İmamoğlu’nun, belediye iştiraki olan İSTAÇ’a sadece 1 yıllık tüketim için 5 milyon 311 bin 500 TL’lik İçme Suyu ihalesi yaptığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana megakent İstanbul’un altyapısına gözle görülür hizmet götürmeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir yalanı daha ifşa oldu. Yerel seçim sürecinde katıldığı televizyon programlarında, ‘Musluktan su içiliyor ben de evimde musluk suyu içiyorum’ diyerek yalanın da suyunu çıkaran CHP’li İmamoğlu, belediye iştiraki olan İSTAÇ’a sadece 1 yıllık tüketim için 5 milyon 311 bin 500 TL’lik İçme Suyu ihalesi yaptığı ortaya çıktı. 28 Şubat 2024 tarihinde yapılan ve İBB iştiraki Hamidiye Su A.Ş’nin aldığı ihale içeriğinde ise 350 ton Açık Tanker Suyu, 18 bin adet 19 litrelik damacana su, 42 bin koli 60 adetlik kutularda 180 ml’lik bardak su ve 900 paket 330 ml’lik pet şişe su bulunuyor. Söz konusu ihale kamuoyunda ‘madem musluktan su içiliyor neden bu kadar masraf yapılıyor’ yorumlarını beraberinde getirdi.

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Yorumlar

Ercan

 adam ikinci kez seçilmezdi herhalde
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