Ekrem, para için vatandaşı da satmış

Göreve gelir gelmez İstanbulluların kozmik bilgilerinin bulunduğu İBB verilerini kopyalama girişiminde bulunan ve “İstanbul Senin” uygulamasıyla 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerini yasadışı olarak ele geçiren Ekrem İmamoğlu ve suç ortakları için nihayet harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen operasyonda, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin satışa çıkarıldığı ve “İBB Hanem” uygulamasında vatandaşların sandık bilgilerinin dışarıya aktarıldığı gerekçesiyle Silivri’de tutuklu bulunan İmamoğlu dışında, reklamcısı Necati Özkan ve yandaş kalemşör Merdan Yanardağ ile İBB iştiraklerinde görev yapan yöneticilerin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla “casusluktan” gözaltına alındı.

FETÖ VE MOSSAD GİBİ YAPILANMA

Operasyonunu gazetemize değerlendiren Güvenlik Uzmanı Emekli Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, şunları dile getirdi: “Maalesef memleketimizde hainlerin kökü kesilmiyor. İşin kötü tarafı bu hainler devlet içerisinde rahatlıkla yuvalanıyorlar. FETÖ ile bunu gördük. İran içine yerleştirilen MOSSAD ajanlarının İran’a nasıl büyük zararlar verdiğini gördük. İsrail’in Kıbrıs’taki, Suriye’deki İsrail faaliyetlerini de dikkate almamız gerekiyor. Hedefte Türkiye’nin olduğunu bilmemiz lazım. İBB’nin başına Ekrem İmamoğlu gibi bir bela maalesef geldi. İBB başta olmak üzere, devletin bütün kurumlarına yuvalanan hainlerin tek tek ortaya çıkarması lazım.

ÇİFTE VATANDAŞ İSRAİLLİLER

Aksi takdirde çok geç kalmış oluruz. İsrail, Türkiye’nin hedefinde olduğunu açıkça söylüyor. Şu anda Türkiye’ye saldırı için hazırlıklarını yapıyor. MOSSAD ajanları ve içeriden devşirilen ajanlarla çalışmalarını yürütüyorlar. SUMUD filosuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda çifte vatandaş olan İsrail askerlerinin olduğunu yakından gördük. Türkiye’deki 10 bin kadar çifte pasaportlu İsrail vatandaşının Gazze’de masum insanlara katliam yaptıklarını biliyoruz. Buna devletin bir an önce tedbir alması gerekir. Bunlar siyasetle alakalı konular değil. Zaten İmamoğlu da siyasi bir isim değil. İmamoğlu ve avanesi, özel görevle oraya getirilmiştir. Bunlar siyaset yapan adamlar değil. Bu nedenle operasyonun sonuna kadar götürülmesi lazım. Yoksa yarın başımıza çok büyük çorap örecekler” ifadeleriyle tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat da konuya ilişkin şunları söyledi:

İBB HÂLÂ KARANLIK KUTU

“Ekrem ve ekibi organize bir şekilde yapılandırılmış ve yönlendirilmiştir. Belli mihrakların kullanışlı bir aparatı olması, şişirilmesi, vakti zamanı geldiğinde de hizmet etmesi için kurgulanmış bir proje olan İmamoğlu, İBB başkanlığına bilerek ve isteyerek getirilmiştir. Seçimlere yüksek yargı yoluyla müdahale edilmesi ayrıca araştırma konusudur. Bu müdahale ile İmamoğlu’nun ilk icraatlarından biri de dijital verilerin ve pek çok gizli belgelerin kim olduğu belli olmayan odaklara verilmesi olayıdır. Bununla alakalı pek çok vatan evladı dirense de maalesef İBB’nin kozmik odasına girilmiş, pek çok gizli bilgiler ve kişisel veriler bu mihraklara peşkeş çekilmiştir. Savcılığın bu konudaki soruşturması son derece isabetlidir. Bu tutuklama yapılır ise İBB’ye kayyım ataması gerçekleşebilir. Çünkü gördüğümüz kadarıyla İmamoğlu tutuklanmış olsa da cezaevinde hem suç örgütünü hem de İBB’yi içerden yönetmeye devam etmektedir.”

