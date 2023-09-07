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Gündem Ekrem kahvaltıda ciğer yemiş... İSKİ, İnönü'nün suyunu kesti
Gündem

Ekrem kahvaltıda ciğer yemiş... İSKİ, İnönü'nün suyunu kesti

Yeniakit Publisher
2023-09-07 12:34:00 -
Ekrem kahvaltıda ciğer yemiş... İSKİ, İnönü'nün suyunu kesti

İSKİ'nin Heybeliada'da bulunan İsmet İnönü Vakfı'nın suyunu kestiği iddia edildi. 25 Aralık 1973'te hayatını kaybeden İsmet İnönü için aradan geçen 50 yılın ardından 'vefat' nedeniyle su kesintisi yapılması kafalarda soru işareti oluşturdu.

İSKİ'nin Heybeliada'da bulunan İsmet İnönü Vakfı'nın suyunu kestiği iddia edildi. 25 Aralık 1973'te hayatını kaybeden İsmet İnönü için aradan geçen 50 yılın ardından 'vefat' nedeniyle su kesintisi yapılması kafalarda soru işareti oluşturdu.

Heybeliada'da bulunan İnönü Vakfı'nda şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

İddiaya göre, İBB’ye bağlı Adalar İSKİ Şube Müdürlüğü Heybeliada'da bulunan İsmet İnönü Müzesi'nin suyunu kesti. İSKİ'nin su kapama bildiriminde yazılan açıklama ise görenleri hayrete düşürdü.

50 YIL SONRA "ABONE VEFATI" GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Adalar İSKİ Şube Müdürlüğü 6 Eylül 2023 tarihinde Heybeliada'da bulunan İnönü Vakfı'na bir bildirim göndererek müzenin aboneliğini iptal etti.

İSKİ'nin İnönü Vakfı'na gönderdiği su kapama bildiriminde kapama gerekçesi olarak 'Abone vefatı' olduğu belirtildi. İSKİ'nin 25 Aralık 1973'te hayatını kaybeden İsmet İnönü için aradan geçen 50 yılın ardından 'vefat' nedeniyle su kesintisi yapması kafalarda soru işareti oluşturdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Haber7

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Yorumlar

Mustafa

Müzeden rüşvet dilenmiştir, alamayınca kesmiştir, zaten bunlar başa gelse en çok Atatürkçü iş adamlarını soyacaklar, para bu azınlıkta toplanmış, tıpış tıpış haraçlarını verecekler, yatırım, istikrar bulamayacaklar, sonrası zaten iflas, işte o zaman bu memleketten gönüllü gidecekler.
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