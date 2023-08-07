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Gündem Ekrem, İstanbul'a bunu da gösterdi! İtfaiye aracı yolda kaldı
Gündem

Ekrem, İstanbul'a bunu da gösterdi! İtfaiye aracı yolda kaldı

Yeniakit Publisher
2023-08-07 18:06:00 -

Cumhurbaşkanı adayı olamayınca gözünü CHP Genel Başkanlığı koltuğuna diken Ekrem İmamoğlu, megakent İstanbul'un adeta kabusu oldu. Kentte öğle saatlerinde yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinden, İBB'ye ait itfaiye aracı yolda kaldı. Motorunun yandığı ortaya çıkan araç, çekici tarafından çekildi. Araçların denetlenmemesine tepki yağdı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), arızalarla ve zamlarla gündem olmaya devam ediyor.

Megakentliler, sık sık hizmet alamamaktan yakınıyor.

Öte yandan kentin en büyük sorunu haline gelen ulaşımda da arızalar bitmek bilmiyor.

Yolda kalan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta topa tutuyor.

Tüm bunlar yaşanırken, İmamoğlu ise sorunları görmezden gelerek gündem dışı açıklamalarını sürdürüyor.
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Arıza ve ulaşım aksaklıkları devam ederken, kentte bir olay daha yaşandı.

Bu kez itfaiye aracı arızalandı.

Ekipler, araçlarla yangına müdahaleye giderken, İBB'ye ait itfaiye aracının motoru yandı.

Araçlar denetlenmiyor

Yolda kalan araç, çekici tarafından çekildi. O anlara ait kareler de ortaya çıktı.

Yaşananların ardından İBB'ye ait toplu taşımalar başta olmak üzere, yangın olayının sık yaşanması dikkat çekti.

Bu durum, araçların denetlenmemesine ve bakımının yapılmamasına yorumlandı.

Çöp tankeri yandı

Geçtiğimiz günlerde de çöp tankeri alevlere teslim olmuştu.

Kısa sürede tankerin arka kısmına sıçrayan alevlerin ardından araç emniyet şeridine çekildi.

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Yangın söndürme çalışmaları tamamlanınca çöp tankerinin arka kısmının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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Yorumlar

esenyurttan bir kankası

ekoyannis i üzmeyin zaten cbyardımcılığı nı elinden kaçırdı

fena vurucu

balıkcının önünümü yıkamaya gidiyormuş İngilize ayıp olmasın kalkanı yemeğe pis yoldan gelmesin diye
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