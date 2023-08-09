Ekrem işçilerin çalışma saatini 40 saate indirdi kendisi hemen başladı! İşçilerinkini 1 Mart’a erteledi
İBB ve DİSK arasındaki toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haftalık çalışma saatlerinin düşürüleceğini açıkladı. Kendisi sürekli yatan İmamoğlu, uygulamanın 1 Mart'tan itibaren geçerli olacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında, 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandı. Eyüpsultan’daki İSKİ Genel Müdürlük binasında düzenlenen tarihi toplu iş sözleşmesine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imza attı.
İmamoğlu, “İBB grubunda çalışan 90 bini aşkın çalışanımızın içinde bulunduğu bu ülke durumunun dışında kalmasının mümkün olmadığını bilen bir yöneticiyim. Yani onlar da bu atmosferden en üst seviyede etkilenmektedirler. Bu anlamda sizlerin, siz kıymetli hanımefendilerin, beyefendilerin hem çalışma şartlarını hem de ekonomik durumlarını iyileştirmek için yoğun bir mesai harcadığınızı bilmenizi isterim. Bütün zorluklara rağmen, ülkemizdeki bu zorlukların kamu kurumlarından olan belediyeleri en başta gelir-gider dengesi açısından çok sıkıntılı koşullara sürüklemesine rağmen, bugün Boğaziçi Yönetim A.Ş. ve İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin yaklaşık 6 bin 100 çalışanı için toplu iş sözleşmesini imzalayacak olmaktan da çok keyif duyduğumu belirtiyorum." dedi.
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