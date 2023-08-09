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Gündem Ekrem işçilerin çalışma saatini 40 saate indirdi kendisi hemen başladı! İşçilerinkini 1 Mart’a erteledi
Gündem

Ekrem işçilerin çalışma saatini 40 saate indirdi kendisi hemen başladı! İşçilerinkini 1 Mart’a erteledi

Yeniakit Publisher
2023-08-09 01:24:00 - 2023-08-09 01:25:33

İBB ve DİSK arasındaki toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haftalık çalışma saatlerinin düşürüleceğini açıkladı. Kendisi sürekli yatan İmamoğlu, uygulamanın 1 Mart'tan itibaren geçerli olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında, 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandı. Eyüpsultan’daki İSKİ Genel Müdürlük binasında düzenlenen tarihi toplu iş sözleşmesine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imza attı.

İmamoğlu, “İBB grubunda çalışan 90 bini aşkın çalışanımızın içinde bulunduğu bu ülke durumunun dışında kalmasının mümkün olmadığını bilen bir yöneticiyim. Yani onlar da bu atmosferden en üst seviyede etkilenmektedirler. Bu anlamda sizlerin, siz kıymetli hanımefendilerin, beyefendilerin hem çalışma şartlarını hem de ekonomik durumlarını iyileştirmek için yoğun bir mesai harcadığınızı bilmenizi isterim. Bütün zorluklara rağmen, ülkemizdeki bu zorlukların kamu kurumlarından olan belediyeleri en başta gelir-gider dengesi açısından çok sıkıntılı koşullara sürüklemesine rağmen, bugün Boğaziçi Yönetim A.Ş. ve İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin yaklaşık 6 bin 100 çalışanı için toplu iş sözleşmesini imzalayacak olmaktan da çok keyif duyduğumu belirtiyorum." dedi.

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Yorumlar

M.Ali Şahin

Yani neymiş yok öyle çalışana ayrı başkana ayrı çalışana hep musakka.

Ömer

Bu adam her gün her saat neden haber oluyor gündem oluyor . Biz şişirdik bunu . Kimse ciddiye almıyor . İstanbul 4 yıldır sahipsiz , perişan . Ak partinin yanlış politikaları bilhassa rahmetli Kadir Topbaş’a yapılan haksızlıklar seçim kaybettirdi . Şimdi ekonomi felaket . Ak parti İstanbul’u alır mı şüpheliyim . Ev fiyatları , kira , enflasyon milleti bitirdi . Büyük sıkıntı var ne yazık ki ileriye dönük Ümit yok .
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