İBB seçimleri öncesi İsmail Küçükkaya’nın modaretörlüğünde yapılan ortak canlı yayında mal varlığını açıklayacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığına dair bilgileri paylaştı. Peki Ekrem İmamoğlu’nun ne kadar mal varlığı var? İşte Ekrem İmamoğlu’nun mal varlığı.

23 Haziran'da yapılan ve kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, basın bürosu aracılığıyla kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı.