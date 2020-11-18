Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video yeniden dalga konusu oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde dalga konusu olan İngilizce konuşmasının etkileri sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan İngilizce konuştuğu videosu yeniden dalga konusu oldu.
Ekrem İmamoğlu dalga konusu oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'yi şikayet ettiği ve güçlükle konuşmaya çalıştığı İngilizcesi sosyal medyada dalga konusu olmuştu.
İmamoğlu'nun zorlanarak telaffuzunu yapmaya çalıştığı İngilizce konuşması Afrikalı başka biriyle karşılaştırılarak tekrar sosyal medyada dalga konusu oldu.
Sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğan video beğeni yağmuruna tutuldu.