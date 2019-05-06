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Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması

31 Mart Yerel seçimleri sonrası mazbata verilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:10
Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması

Mısır Çarşısı'nda Ramazan alışverişi yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) süreciyle ilgili sorularını yanıtladı.

"Bu süreç bu akşam biter"

İmamoğlu, "Çok uzadı, bitmesi lazım. Seçim, 31 Mart'ta yapılmıştır. Tüm gerekçeler araştırılmıştır. İnşallah, bu süreç bu akşam biter. Yarından itibaren işlerimize yine İstanbul'a odaklanmış şekilde yolumuza devam ederiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'ya uğurlamasıyla ilgili bir soruya ise "Sadece protokoldeki görevimizi yaptık. Hayırlı Ramazanlar diledik. O da bize diledi" yanıtını verdi.

 

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:10
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Mısır Çarşısı
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Yüksek Seçim Kurulu

YORUM YAZ

  • Ebu Harun Ebu Harun 15 dk önce
    Ekrem bey seçim iptal edilirse aynı soğukkanlılıkla açıklama yapacak mısın.. Çık açıklama yap:Her türlü karara saygı duyarım.. De. Samimi olduğunu bilelim..Reisi uğurlaman protokol icabıysa Anıtkabir'ı ziyaretin neyin nesiydi.. Vesselam
  • AdinizAdiniz16 dk önce
    Ekremis Gevurapulos. Metris seni bekler.

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