Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması

Mısır Çarşısı'nda Ramazan alışverişi yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) süreciyle ilgili sorularını yanıtladı.

"Bu süreç bu akşam biter"

İmamoğlu, "Çok uzadı, bitmesi lazım. Seçim, 31 Mart'ta yapılmıştır. Tüm gerekçeler araştırılmıştır. İnşallah, bu süreç bu akşam biter. Yarından itibaren işlerimize yine İstanbul'a odaklanmış şekilde yolumuza devam ederiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'ya uğurlamasıyla ilgili bir soruya ise "Sadece protokoldeki görevimizi yaptık. Hayırlı Ramazanlar diledik. O da bize diledi" yanıtını verdi.