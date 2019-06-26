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Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!

Kesin olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda Başkan Erdoğan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:19
Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasına kimsenin engel olamayacağını belirterek, "Dostluklar, samimiyetler yerelden başlar. Devlet, millet adına kime sınır koyabilirsiniz. Bana kimse sınır koyamaz.Ben bir talep ederim, bir daha ederim. Ekrem İmamoğlu'nun şahsıyla ilgili değil ki bu. Sayın Cumhurbaşkanı ile İstanbul meselesini konuşmaya kim engel olabilir. Ben sayın Cumhurbaşkanına 'Sizin bağımsız olmanızı, sizden oy istemek isterim'. 'Ben AK Parti'nin genel başkanıyım' dedi. 'Tamam olabilir, ben sizin Cumhurbaşkanı tarafınızdan oy istiyorum' dedim. Bazı makamları ortada görmek isterim. Herkese eşit mesafede. Cumhurbaşkanlığı, valilik, kaymakamlık, muhtarlık böyle bir şey" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 23:19
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • hercaihercai1 sa önce
    NE TIUSSIN, ANLAMATUM.
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Bu Türkiye ve Türk halkı masonik bir gücün devletin de üstünde olduğunu göz göre göre 2. Secimde oyların daha da fazla çalındığını ve bu işte bastan sona MASONİK ELLER olduğunu anladığında umarım geç olmaz. Ak partiyi eleştiren sonucunu ona buna atan ahmaklar yemi yutmuş görünüyor. 1. 31 mart seciminde iki yem var. İzmir antalya mersin ankarada full çalma oldu. Ardından tartışma istanbulda yasatilacaktı ki digerleri unutulsun. İstanbulda ise iki aşama vardı. 1.asama açık hata ve yeme getirme 2.aşama kimsenin çalmayacağız olan inanç ve daha büyük çalma daha büyük hezimet...Neresinden bakarsanız bakın koç da dahil yoğun masonik operasyon. Şimdi akit bu söylediklerime en ufak bir ihtimal vermek yerine siz DİLİPAK okuyun ki hatayı ha bre kendinizde arayın. Karşınızda aşırı yalancı ve belediyesini bok etmiş devlete ve millete gram saygısı olmayan bir adam yüzde 54 aldı. Sizce? KARAVANACIYA KARŞI EN İYİ YER HEDEFTİR. TEMMUZDA İMAMOĞLÜ BÜYÜK BİR DARBE YEDİĞİNDE YORUMLAR TEKRAR DEĞİŞİR. Lakin masonların şimdiki oyunu daha belediye başkanlığını görmediğimiz birine hızlıca katekulleyle devleti teslim etmek...Yok böyle bir olay tarihte yok! Uyan akit uyan...Masonların yeni operasyonu ak partiyi ikiye ayırmak da olacak
  • AgaAga1 sa önce
    Eğer gerçeksen doğru yoldasın gizli ajandan varsa ortaya çıkar
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 1 sa önce
    Aman da Aman nede CİCİ ÇOCUK,görüntüsü yersen..
  • PutsavarPutsavar1 sa önce
    yürü it lan gofret.  haber yapmayin, zaten biz kendi elimizle ünlü ettik bu yunan tohumunu..
  • dumanlıdumanlı1 sa önce
    Doğru söze ne denir makamlar millete sorun yaratma değil milletin sorunlarını çözme yeridir. Problem yaratan çözümü güçleştiren makam sahibiyerinde kalamaz.

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