Ekrem verdiği sözleri tutmadı!

İBB'nin başına gelmeden önce vaatlerde bulunup oy isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük bir başarısızlığa imza atarak hiçbir şey yapmamayı başardı.

Hani ulaşım ucuzlayacaktı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değildir. Gerekirse kâr etmezsiniz." ifadelerini kullanarak oy avcılığı yapmıştı.

Bu sözleri sarf eden CHP'li İmamoğlu, göreve geldikten sonra toplu taşıma ücretlerine 8 defa zam yaparak fiyatları %400'e yakın oranda artırdı.

Beylikdüzü – Sultanbeyli arasında TEM Otoyolu üzerinde Megabüs projesi yapılacak.

Sonuç: Bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı.

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İstanbul'da kentsel dönüşüm çerçevesinde her yıl 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut yapılacak.

Sonuç: İBB'nin kentsel dönüşüm bütçesi 6 kat düşürüldü. İBB sorumluluğundaki 9 riskli bölgedeki 3.888 bağımsız birim ile ilgili hiçbir adım atamadı. Yaklaşık 2.5 yılda toplam 260 konut yapabildi.

500 kişi kapasiteli 20 adet yurt açılacak.

Sonuç: AK Parti döneminde inşaatı tamamlanmış 2 adet binanın tefrişatını yapıp yaklaşık 600 kişilik yurt açtı. Bununla birlikte Küçükçekmece ve Bağcılar'da bulunan 2 ayrı yurt binası inşaatını durdurdu.

100 bin araç kapasiteli otopark yapılacak.

Sonuç: AK Parti döneminde inşaatına başlanan bir – iki otopark dışında hiçbir yeni otopark inşaatına başlamadı. Üstelik 20 yıldır kullanımda olan Merter'deki kapalı otoparkı yok pahasına sattı. Cumhur İttifakı'nın konuyu gündeme getirmesi ve kamuoyu baskısı ile satışı iptal etti.

İBB'de hiçbir işçinin ekmeği ile oynamayacağım, hiç kimsenin işine son vermeyeceğim.

Sonuç: İBB yönetimi, geldiğimiz gün tibariyle toplamda 14 bine yakın çalışanının işine son verdi. Bunların yerine toplam yaklaşık 44 bin 995 kişi işe aldı.

Suyu ucuzlatacağız

Sonuç: Seçim döneminde vatandaşa ucuz su faturası sözü veren İmamoğlu, vermiş olduğu sözü tutmak için seçimden sonra suya % 40 indirim yaptı. Ancak İBB yönetimi, İBB Meclisi'ne defalarca kez kez suya zam teklifi ile geldi. Cumhur İttifakı buna engel oldu.

Trafik sorunu çözülecek!

Sonuç: Çözülemediği gibi daha da arttı.