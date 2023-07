Ekrem İmamoğlu iflas etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbul, yaklaşık 5 yılını maalesef şöyle geçirdi: İki sene şov, reklam ve tatillerde harcandı. Musakka şovlarıyla geçti. Son 2 sene ittifak oyunlarıyla beraber kendi genel başkanlarına rağmen cumhurbaşkanı adaylığı hayalleriyle geçti." dedi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşmak için söz alan İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'nin işlettiği halk plajlarının pahalı olduğunu söyledi.

CHP Grubu'na da seslenen Göksu, "Halk plajından anlamak için halk gibi yaşamak lazım. Geceliği 316 bin lira olan bir villada tatil yaparsanız halk plajını nasıl anlayacaksınız?" diye sordu.

İstanbul'un "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna dahil olmaya ihtiyacının bulunduğunu anlatan Göksu, şunları dile getirdi:

"İstanbul, yaklaşık 5 yılını maalesef şöyle geçirdi: İki sene şov, reklam ve tatillerde harcandı. Musakka şovlarıyla geçti. Son 2 sene ittifak oyunlarıyla beraber kendi genel başkanlarına rağmen cumhurbaşkanı adaylığı hayalleriyle geçti. Son günlerde de maalesef İstanbul'u yönetmeyen ve yönettiğini zanneden Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından CHP Genel Başkanlığı hayalleriyle geçiyor. İstanbul, 'İstanbul' diye gündemi olmayan birileri tarafından yönetilmeye çalışılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde İstanbul yok. O, başka hayallerin peşinde. Bu iş bilmezliğin, bu beceriksizliğin sadece size zararı olmayacak. İstanbul'a olacak, bizim çocuklarımızın geleceğine olacak. Kadim kültürü olan bu şehre olacak."

İBB Başkanı İmamoğlu'nun "İktidar için değişim" isimli internet sitesi kurduğunu ifade eden Göksu, "Sayın Başkan'ın iktidar için değişim hareketi ve sloganı ne biliyor musunuz? Son derece trajikomik. İşin ilginç tarafı ise muhalefetin en iddialı olduğunu zannettiği seçimde muhalefet adına ülkenin en büyük kentini yöneten kişi olarak ortaya hiçbir olumlu başarı hikayesi koymamış hatta toplumumuzda inandırıcılık sorunu olmuş kişi, değişimin lideri olarak ortaya çıkmış. Tam bir trajikomik ama eğer değişim diye bir kavramla siz yola devam etmek istiyorsanız önce zihninizdeki değişimle başlamanız gerekiyor." diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerine değinen Göksu, şöyle devam etti:

"Seçim gecesi her şey ortadayken gayriciddi bir şekilde koskoca İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı, her şey ortadayken sanki sahneye çıkmışlar, stand up yapıyorlar. 'Aramızda kalsın, kazandık.' diyor. Şimdi bu gayriciddi duruşu ortaya koyan, kendi seçmenini bile aldatmaya kalkan, kendi seçmenine bile yalan söylemeyi bir eksiklik olarak görmeyen birisine toplum hangi değişimin liderliğini verebilir? Verebilir mi? Veremez. İşte, biz seçim gecesi İBB Başkanı'nın şımarık, manipülatif, proaktif, provokatif, anlamsız algı hareketlerini belki muhalif seçmenin görmesi açısından değerlendirebiliriz ama biz bunu 5 yıldır burada sürekli tekrarladık. Sizlere dedik ki: Bu fragmanını oynatmaya çalıştığınız film izlenmeyecek. Beş yıl sonra bittiğinde İstanbul'da bir tane kendi adınızla anılacağınız projeniz olmayacak ve zaman bizi haklı çıkarttı."

Ekrem İmamoğlu iflas etti

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, bir konuda "Site açıyorum." dediği anda orada iflasın olduğunu belirten Göksu, iktidar ve değişim için liderlerin yollara çıktığını söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ise değişim için site açtığını anlatan Göksu, şunları ifade etti:

"Bu, tam neyi gösteriyor? İflası gösteriyor çünkü Sayın Başkan'ı biliyorsunuz, çok önemli mahareti vardır. Musluk açmak, web sitesi açmak. Mesela 'Deprem bu kentin en büyük felaketi, tehdidi.' dersiniz. Deprem konusunda, kentsel dönüşüm konusunda 'İstanbul Yenileniyor' diye bir site açarsınız. İBB tarihinin en büyük borçlanmasını yapar, İBB'yi müthiş bir ekonomik krize sokarsınız. Buradaki ayıbınızı kapatmak için ne yaparsınız? 'Bütçe Senin' diye bir site kurarsınız. İstanbul'u yönetemediğinizi anlayınca, 'İstanbul Senin' diye bir site kurarsınız. Başkan, ne zaman site kurmaya başladıysa bilin ki iflas gelmiş demektir."

İmamoğlu'nun İstanbul'a iz değil, "vizyonsuzluk, partizanlık, samimiyetsizlik lekesi" bıraktığına dikkati çeken Göksu, Feshane'deki "Ortadan Başlamak" sergisine değindi.

Göksu, "İstanbul'un hamisi, İstanbul'un manevi dinamiklerinin en kadim merkezi olarak bilinen, Osmanlıdan gelme bir tarihi ana şahitlik etmiş, seçilen tarih Kurban Bayramı, seçilen mekan Eyüp Sultan... Seçilen içerik ise patolojik bir vaka olan LGBT, camiye saygısızlık ve dini değerlerle ironi... Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu toplumu cinsiyetsizleştirmekten ne anlıyorsunuz, ne zevk alıyorsunuz? Bu toplumun kültürel değerlerine, manevi dinamiklerine savaş açmakla ne anlıyorsunuz?" diye konuştu.

İstanbul'un kadim kültürünün medeniyeti temsil ettiğini, bu şehrin tarihin emaneti olduğunu anlatan Göksu, "Kalkıp da bu şehrin en önemli manevi merkezlerinin bir tanesinde LGBT propagandası yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Göksu, bu serginin bir an önce kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, İstanbul'un sadece bir mekan değil, aynı zamanda bir ruh olduğunu söyledi.

- "Bodrum'daki, Çeşme'deki plajlarla yarışıyorsunuz"

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da İstanbul'da yaşayan vatandaşların çocuğuyla gidip piknik yapabilecekleri, BELTUR'un hizmetlerinden yararlanacağı bir piknik alanının olmadığını söyledi.

Yılmaz, "İstanbul'da CHP'nin sosyalist ve sosyal belediyecilik anlayışıyla dem vuran ama sosyal kelimesini yalnızca janjanlı kitapçıklarında, internet sayfalarında bırakan bir belediyeyle karşı karşıyayız." dedi.

İBB'nin Büyükada'daki plaj ücretlerini de eleştiren Yılmaz, "Hafta içi 200, hafta sonu 300 lira. Bodrum'daki, Çeşme'deki plajlarla yarışıyorsunuz." diye konuştu.

Vatandaşlara hizmet verilen çağrı merkezlerine en çok sivrisinek ve sinekle ilgili şikayetlerin geldiğini belirten Yılmaz, daha çok tarımsal hayvancılığın yapıldığı su havzalarının ve derelerin bulunduğu Çatalca, Silivri ve Şile gibi ilçelerde bahçeyle balkona çıkılamadığını söyledi.

Yılmaz, İBB'nin sinek ve uçkun işini ilçe belediyelerine devretmesi gerektiğini kaydederek, "Yoğun bakıma giden çocuklarımız var. Ciddi bir sağlık problemi bu. Siz uçkun ile lavra döneminde yataklarını tespit edip doğru zamanda doğru ilaçlama yöntemiyle mücadele etmezseniz havaya ilaç sıkmanız bir şey ifade etmez. Onun için bu dertten İstanbulluyu, sizi kurtaralım. Siz çalışmayın, biz çalışalım. Uçkunla, sinekle mücadele görevinizi, yetkinizi, sorumluluğunuzu, bütçenizi ilçe belediyelerine devredin. Bu işin nasıl olacağını biz size gösterelim." ifadelerini kullandı.

"Feshane, sadece bir serginin gerçekleştirildiği bir alandan ibaret değil"

CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, Feshane'nin kendi dönemlerinden önce 10 yıl boyunca perişan bir halde olduğunu söyledi.

Feshane'yi ayağa kaldıranın ve bugünkü etkinliklerin yapılmasını sağlayanın da İBB Başkanı İmamoğlu olduğunu dile getiren Balyalı, "Feshane, sadece bir serginin gerçekleştirildiği bir alandan ibaret değildir. Feshane, sergi salonları, kütüphane, sosyal mekanlar, kongre, kafe, okuma ve atölye alanlarıyla sanatın nabzını tutan bir etkinlik alanı haline geldi hatta daha ötesinde bölgeye, ilçeye ve mahalleye değer katan bir etkinlik alanı haline geldi." dedi.

Tepki çeken "Ortadan Başlamak" sergisine de değinen Balyalı, "Biz de en az sizler kadar milli, manevi değerlere bağlı insanlarız. Gerçekten milli ve manevi değerlere aykırı bir durum olsa birinci derecede müdahale edecek olan bizleriz. Ayrıca her baktığınız yerde nedense LGBT'yi gördüğünüzü de bir türlü anlamış değiliz. Onu da ayrıca söylemek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mecliste gündem maddelerine geçildi.

Başkanlık makamının teklifiyle geçen ay Meclis toplantısındaki Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin tahsis süresinin sona ermesinin ardından Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğünce kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisinin uzatılması kararının, yeniden görüşülmek üzere Meclise iadesi konusunun Hukuk Komisyonuna sevki oy birliğiyle kabul edildi.