Ekrem İmamoğlu Akit TV mikrofonu sandı, ödü patladı! Odatv'yi duyunca kahkaha attı

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki hafta önce bilgisayarlarını haczettirdiği Akit TV’nin mikrofonu sanarak kendisine yaklaşan muhabire, ‘Neresi bu?’ diye sordu. Mikrofunun Akit TV’ye değil de yandaş Odatv’ye ait olduğunu öğrenince rahatlayan İmamoğlu kahkahalara boğuldu.

Kadir Topbaş'ın başlattığı restorasyon tamamlandı

İBB eski Başkanı merhum Kadir Topbaş tarafından 2015 yılında restorasyonu başlatılan tarihi Hasanpaşa Gazhanesi'nde çalışmalar tamamlandı.

'Müze Gazhanesi' ismiyle faaliyet gösterecek olan tarihi alan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Basın mensuplarının da bulunduğu törende İmamoğlu'nun bir muhabire verdiği tepki dikkat çekti.

Akit TV'nin mikrofonu sanan İmamoğlu endişelendi

Muhabir tarafından kendisine uzatılan mikrofonu, iki hafta önce haczettirdiği Akit TV'nin mikrofunu sanarak endişelenen İmamoğlu, mikrofona bakarak 'Neresi bu?' diye sordu.

Mikrofonun, kendisini pohpohlayan yandaş Odatv'ye ait olduğunu öğrenince rahatlayan İmamoğlu, kahkahalara boğuldu.