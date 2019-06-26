Ekrem göreve başladı, destekçileri kudurdu! Kanser hastası yaşlı kadını tekmelediler

Toplumun milli ve manevi değerlerine savaş açan CHP’nin kirli zihniyeti bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP-İP ve HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından cami önünde şampanya patlatan zihniyet, dün de terör estirdi.

Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi’nde cenaze taziyesine giden 3 yaşlı kadın, İmamoğlu yanlısı bir vandal tarafından saldırıya uğradı. 24 Haziran akşamı aşırı hızla kullandığı otomobiliyle 61 yaşındaki E.E. adlı yaşlı kadına çarpan C.A. isimli saldırgan, çarpmanın şiddetiyle yere yığılan yaşlı kadınının üzerine yürüyerek, önce tehditler savurdu sonra da darp etti. İlaçlarla ayakta zorlukla durabilen kanser hastası kadına tekme tokat saldıran azgın saldırgan; yaşlı kadının başörtüsünü çekerek, “Her şey çok güzel olacak. Bize bir şey yapamazsınız” diyerek nefret saçtı.

Taziyeden dönerken saldırıya uğradı

Öfkesini kontrol edemeyen ve gözünü hırs bürüyen saldırgan, kanser tedavisi gören kadınının yanında bulunan diğer yaşlı kadına da saldırarak linç girişimini sürdürdü. CHP zihniyeti tarafından saldırıya uğrayan yaşlı kadın, devlet hastanesine giderek darp raporu aldı, ardından da polis merkezine giderek gözü dönmüş saldırgan ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Haliç Polis Merkezi’ne başvuran E.E., olayı şöyle anlattı: “24 Haziran günü saat 19:00 sıralarında cenaze taziyesine aile yakınlarım ile beraber gittim. Daha sonra görümcem S.E. ve komşum F.A. ile beraber cenaze taziyesinden çıkarak sokak içerisinde ikametimize seyir halindeyken bir araç köşeden hızlı dönerek bana çarptı ve ben yere düştüm. Daha sonra bana çarpan aracın hızla olay yerinden uzaklaştığını gördüm. Görümcem S.E. kaçmaya çalışan aracın plakasının fotoğrafını çekmeye çalışırken, araç olduğu yerde kaldı.”

‘Başörtümü başımdan çekti’

Sokak içerisinde seyir halindeyken arabanın kendisine çarptığını ve ne olduğunu anlamadan saldırganın kendisini darp etmeye çalıştığını ifade eden yaşlı kadın, şunları söyledi: “Aracın içinden inen C.A. isimli kadın, görümcemin elindeki telefona vurdu. Sonra benim üzerime yürüyerek yüzüme tokat attı ve başörtümü başımdan çekerek saçlarımı çekti ve karnıma tekme atarak, “Senin ağzına s*çayım. Burası bizim mahalle. Her şey çok güzel olacak. Bize bir şey yapamazsınız” dedi. Ben kendisine kanser hastası olduğumu bana dokunmaması saldırmaması gerektiğini söylememe rağmen kendisi bana saldırmaya devam etti. Yine görümcemin üzerine yürüyerek kendisini itekledi ve görümcem yere düşerek kafasını duvara vurdu. Daha sonra çevrede bulunan vatandaşlar bize saldıran C.A’yı uzaklaştırdı. Ben bana saldıran ve bana hakaret eden C.A. isimli şahıstan şikayetçiyim” dedi.