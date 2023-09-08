Ekrem altyapı sorununu kağıt üstünde çözmüş! Algıyla çözülmüyor

Göreve geldikten sonra “Her yağmurda sel basan bir İstanbul devralmıştık” diyerek geçmiş yönetimi karalayan ve 9 Haziran 2021’de yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar yapılmış en büyük altyapı yatırımıyla bütün noktalardaki sorunları tek tek çözdük” iddiasında bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sorumluluğundaki İstanbul, en ufak yağmurda sel suları altında kalıyor. Son olarak 5 Eylül’de yaptığı konuşmada, “İstanbul’da 4 yıldır yaptığımız altyapı çalışmalarının sonucunu, 16 milyon insanımıza yaşam olarak yansıtmanın keyfini yaşıyoruz” diyen İmamoğlu’nun açıklamasından saatler sonra başlayan sağanak sonrası 2 kişi hayatını kaybederken, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri felaketi yaşadı. İmamoğlu yıllardır şehrin dört bir tarafını, “10 milyar 600 milyon lira yatırım yaptık, İstanbul’daki su taşkınları sorununu çözdük” afişleriyle donatsa da sel suları altında kalan İstanbul’un perişan hali, akıllara diğer su baskınlarını getirdi.

“Çözdüm” dedikçe sel bastı

Yakın dönemde gerçekleşen ve “su taşkını çözdük” diyen İmamoğlu’nun maskesini düşüren sel felaketlerinden bazıları şöyle:

Koltuğa oturmasının üzerinden daha iki ay bile geçmeden soluğu Bodrum’da alan İmamoğlu tatildeyken, İstanbul’da yağan yağmur sonrası Eminönü ve Kapalıçarşı’da iş yerlerini su basmıştı. 17 Ağustos 2019’da yaşanan sel felaketinde Unkapanı alt geçidinde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

İmamoğlu’nun 9 Haziran 2021’deki “çözdük” açıklamasından bir hafta sonra kentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bayrampaşa ilçesinde alt geçitteki otomobilde mahsur kalan yaşlı kadın ve bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Temmuz 2022’de, Kurban Bayramı’nın ikinci günü yaşanan sağanak sonrası, Esenyurt, Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçede su taşkınları meydana geldi. Esenyurt’ta 18 mahallede 134 ev, 15 iş yeri ve 3 fabrika, 1 cami ve 1 dernek binası sel sularına teslim oldu. İstanbul taşkınlar sebebiyle sahipsiz bir köye dönerken, İmamoğlu Fethiye’de tatilini sürdürmüştü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

16 Ağustos 2022’de Anadolu Yakasını teslim alan yağış sonrası, CHP’li İmamoğlu’nun “sorunlarını çözdük” dediği noktalardan olan Maltepe’de sokaklar göle döndü. Birçok araç yollarda mahsur kaldı. Yaşananlara isyan eden yandaş Fox TV Ana Haber sunucusu Burak Birsen bile İBB’nin “su taşkınlarını çözdük” pankartlarını ana haber bültenine alarak İmamoğlu yönetimine tepki gösterdi.

l Yine 26 Ağustos 2022’de sağanak yağış bu kez Esenyurt’u vurdu. Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen taşkınlar yaşandı ve birçok evi su bastı. Sele kapılan biri çocuk 2 kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Esenyurt’ta evleri sular altında kalan vatandaşlar, “Sorunları çözdük diyorlar, yalan söylüyorlar” sözleriyle İBB yönetimine ateş püskürdü.

Afişler halkı aldatmaya yönelik

Konuyla ilgili gazetemize konuşan AK Parti İBB Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, CHP’li İBB’nin acizliğini şöyle anlattı: “İstanbul’da altyapıyla ilgili çalışmalar var ancak burada önemli olan mevcuttaki altyapının bakımının ve temizliğinin düzenli ve sürekli bir şekilde yapılması. 2019 öncesine göre altyapı bakımlarında, kanal görüntüleme işlemlerinde ve kanal temizleme işlemlerinde ciddi bir azalma var. Bir geriye gidiş var. Eskiye nazaran yaklaşık dörtte birlik bir düşüş var. Belediyelerin raporlarına baktığımızda 4 yılda bir yıllık kadar iş gücü kaybı var. Yapılmayan işlem var. Dolayısıyla, iklim değişikliğini de dikkate aldığınızda mevcut altyapının iyi bakım görmesi lazım. Popülist bir yaklaşımla değil, İstanbul’un yeni iklim şartlarına göre çok ciddi çalışılmış bir afet acil eylem planına ihtiyaç var. Siz altyapıyı yeniden yapsanız dahi mevcut baskıyı kaldıramayacağı için bu taşmalar yaşanır. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şu anda yeni şartlara göre bir iklim eylem planı olması lazım. Ekrem Bey astığı tabelalarda, ‘biz bu işi çözdük’ diyor ama o tabelaların İstanbulluların nazarında bir kıymeti olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına dört yıldan beri ‘yaptık’ denilen her iş mutlaka başka bir sorun olarak veya gerçek dışı bir açıklama olarak insanların önüne geliyor. Dolayısıyla asılan tabelaların halkta bir geçerliliği ve itibarı yok yani. Maalesef İBB’nin çözümleri sadece kağıt üstünde kalmış durumda. Bunlar halkı aldatmaya yönelik, gündelik politika üretmeye yönelik hareketler bunlar. Oysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir kurum. İş üretmesi lazım. Hizmet üretmesi lazım.”